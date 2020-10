Salzburg: Festspielhäuser wachsen in den Mönchsberg

Mit einer Jahrhundertinvestition werden die Salzburger Festspielhäuser in den Mönchsberg hinein erweitert.

75 Jahre nach Wiederbeginn der Salzburger Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg, 60 Jahre nach Eröffnung des Großen Festspielhauses wurde am Montag etwas kundgetan, das ein ähnlich großes Kapitel in der Salzburger Festspielgeschichte aufschlagen könnte. Bedeutung und Ausmaße des neuen Bauprojekts werden an dem derzeit mit 262 Millionen Euro angegebenen Investitionsbetrag ebenso ersichtlich wie an der Dauer und an der Felsmenge, die dem Mönchsberg für die Erweiterung abgerungen werden soll.

Bauphase von 2025 ...