Salzburger Festspiele 2022 mit Schnitzlers "Reigen" und Puccinis "Trittico"

174 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten bieten die Salzburger Festspiele von 18. Juli bis 31. August 2022 an. Im Opernbereich stehen Werke von Janacek, Puccini und Bartok im Zentrum, im Schauspiel wird Schnitzlers "Reigen" und Euripides' "Iphigenia" gezeigt.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Salzburger Festspiele präsentierten ihr Programm für 2022.