Über das Kartenbüro der Salzburger Festspiele ist selten so viel geschimpft worden wie heuer, obwohl es noch nie so viel geleistet hat.

Das E-Mail: nicht angekommen. Warten auf den Brief: vergeblich. Die Telefonleitung: besetzt. Vor dem Kartenbüro: Warteschlange. Schriftliche Informationen sind lang, kompliziert und in harschem Ton. Etwa: "Ihre Eintrittskarten sind ausnahmslos personalisiert und Ihr Name wird auf Ihren Karten angedruckt. Bei ...