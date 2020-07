Salzburger Festspiele: Andrang auf freien Kartenverkauf

Die Salzburger Festspiele haben am Montag den Verkauf von 25.000 Karten am freien Markt gestartet. Der Andrang ist groß. "Innerhalb von 24 Stunden wurden über 5.000 Karten online oder in den beiden Kartenbüros im Schüttkasten und in der Hofstallgasse verkauft. Das freut uns sehr", erklärte der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, am Dienstag.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Festspiele gehen Corona-bedingt in verkürzter Form über die Bühne