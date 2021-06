Salzburger Festspiele: Buhlschaft und Jedermann beginnen zu proben

Die Salzburger Festspiele legen mit "Vollkapazität" los: 100 Prozent der Karten sind im Verkauf.

Mit den Proben für "Jedermann" mit Verena Altenberger als Buhlschaft und Lars Eidinger in der Titelrolle beginnen die Vorbereitungen für Salzburger Festspiele, die heuer fast so normal wie 2019 werden könnten. Seit Montag der Vorwoche sei das bisher noch nicht verkaufte Drittel des Kartenkontingents - also rund 80.000 zusätzliche Karten - für den Verkauf freigeschaltet worden, berichtet der Kaufmännische Direktor, Lukas Crepaz. Und schon am ersten Montag seien so viele Karten verkauft worden wie nie zuvor an einem Tag. Denn ...