Salzburger Festspiele erleichtern das Umpersonalisieren von Karten

Die Salzburger Festspiele arbeiten mit Hochdruck an einer weiteren Onlinelösung für den Kartenverkauf, insbesondere um das Umpersonalisieren auf digitalem Weg zu erleichtern. Dies gab der Kaufmännische Leiter, Lukas Crepaz, am Montag bekannt. Damit soll es möglich werden, dass die geforderten 15 Euro pro umpersonalisierter Karte kaum noch anfallen.

Wie berichtet, muss auf jeder Eintrittskarte der Name des Kartenkäufers aufgedruckt sein. Zu dieser personalisierten Festspielkarte muss am Eingang unaufgefordert ein Lichtbildausweis gezeigt werden. Für zwei Personen genügt allein der Name des Käufers, der im Falle eines Covid-19-Verdachts Name und Telefonnummer der Begleitperson an die Behörde weitergeben kann. Wer vor der Vorstellung gekaufte Karten an eine andere Person weitergibt, muss sie umpersonalisieren lassen, also im Kartenbüro den neuen Namen samt Kontaktdaten bekannt geben.

Zunächst hatte es geheißen, jede Umpersonalisierung koste 15 Euro pro Karte. Ende der Vorwoche wurde beschwichtigt: Wer Karten im Vorverkauf bestellt habe, könne mit Kulanz rechnen, brauche also nichts bezahlen. Am Montag kam die nächste Lockerung: Bis es die Onlinelösung gebe, werde auf die 15-Euro-Gebühr verzichtet, sagte Lukas Crepaz. Danach bleibe allerdings nur die Online-Umpersonalisierung kostenlos. Für jedes Umschreiben einer Karte über das Kartenbüro werden 15 Euro fällig.

Der am Montag begonnene Freiverkauf zeigt reges Interesse: Lukas Crepaz berichtet, bis neun Uhr früh seien bereits 800 neue Bestellungen eingegangen.