Die Salzburger Festspiele zogen zwei Tage vor ihrem Ende ihr Resümee über 199 Aufführungen an 16 Spielstätten. Die Platzauslastung sei mit 97 Prozent so hoch wie im Vorjahr geblieben, teilte das Direktorium am Donnerstag mit. 270.584 Karten seien ausgegeben - ...