Salzburger Festspiele: Es wird heuer Society-Tischgesellschaften mit Augenmaß geben

Protokollchefin der Salzburger Festspiele Suzanne Harf versichert: "Es wird ein gesellschaftlich schöner Sommer". Die Galasoiree wird aber erst wieder im nächsten Jahr stattfinden.

Partytiger können sich freuen: Mit den niedrigen Corona-Inzidenzzahlen wird es im diesjährigen Festspielsommer in Salzburg wieder Tischgesellschaften der Künstler und Prominten geben - nach der Flaute im Coronajahr 2020. Abstriche gibt es aus Vorsichtsgründen dennoch. Die Galasoiree der Salzburger Festspiele in der Residenz steht heuer nicht auf dem Eventprogramm. Dafür dürfen die Künstler ihre Premieren feiern, und es werden auch einige honorige Gäste erwartet.

"Wir sind sehr glücklich, wieder Ehrengäste in diesem Sommer empfangen zu können", freut sich Suzanne Harf, Protokollchefin der Salzburger Festspiele, auf die unmittelbar bevorstehende Festivalsaison. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei der offiziellen Eröffnung der Festspiele am 25. Juli in der Felsenreitschule mit Staatsgästen präsent sein. Im Sommer 2020 wurde coronabedingt dieses traditionelle Entree gestrichen. Trotzdem gelang es damals dem Direktorium, die Festspiele zwar in reduzierter Form, aber erfolgreich auf die Bühne zu bringen.

Konnte im Vorjahr das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele nicht gebührend gefeiert werden, so ist die Verlängerung 2021 vielversprechender. "Es wird ein gesellschaftlich schöner Sommer, aber mit Augenmaß", ist die Protokollchefin zuversichtlich. Der von Hunderten Gästen besuchte Galaabend in der Fürsterzbischöflichen Residenz soll allerdings erst nächstes Jahr wieder stattfinden. "Der Sommer ist sehr dicht, sehr intensiv." Die Festspiele haben erneut ein umfassendes, teils selbst auferlegtes Coronasicherheitskonzept erstellt, "zum Schutz von Künstlern und Besuchern". Da noch eine große Soiree zu geben, "das wäre zu viel geworden", sagte Harf.

In diesem Sommer ist es den Festspielkünstlern jedenfalls erlaubt, nach der Premiere ihre Leistungen zu feiern. Bereits am Samstagabend (17. Juli) wird es nach der "Jedermann"-Premiere mit dem neuen "Jedermann" Lars Eidinger und der neuen "Buhlschaft" Verena Altenberger beim traditionellen Bieranstich so weit sein.

Wegen Corona wird es auch die traditionelle Gala der International Salzburg Association (ISA) im Schloss Leopoldskron, ein beliebtes Stelldichein aus Wirtschaft- und Politprominenz, Künstlern und Adabeis, heuer nicht geben. Zu unsicher war noch die Covid-19-Situation bei der Terminplanung im Frühling, erklärte Marie-Christine Hohenberg von der ISA-Geschäftsführung im APA-Gespräch. Ganz verzichtet wird auf die Tischgesellschaft heuer jedoch nicht.

Nachdem die ISA-Gala wie auch die Galasoiree der Festspiele im Vorjahr gänzlich ausgefallen sind, treffen sich die ISA-Mitglieder heuer am 24. Juli um 19 Uhr zu einem Abendessen im Schloss Leopoldskron und damit wieder traditionell am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Salzburger Festspiele. "Wir haben es bewusst 'Abendessen' und nicht 'Gala' genannt. Es findet im kleinen, privaten Kreis der Mitglieder statt", schilderte Hohenberg. Wegen der Coronapandemie habe man auf ein Treffen im großen Stil verzichtet. "Wir wollten das bewusst klein halten."

Das Dinner, unter der Leitung von Salzburgs Gastronom Sepp Schellhorn gekocht, ist diesmal nur für ISA-Mitglieder zugelassen. 40 bis 50 Mitglieder werden es circa sein, darunter auch Persönlichkeiten aus Deutschland und der Schweiz. Ob, wie sonst sehr willkommen, Festspielkünstler der Tischgesellschaft noch mehr Glanz verleihen, war vorerst noch unklar. Es gibt noch keine Zusagen, so Hohenberg.

Die ISA unterstützt Kunst und Kultur in Salzburg. Im Coronajahr 2020 wurde spontan jungen Künstlerinnen und Künstler der Universität Mozarteum finanziell unter die Arme gegriffen. Zu den "Stammgästen" der ISA-Gala zählten Wolfgang Porsche, Ernst Theodor Henne, Renate Thyssen Henne, Gabriela Begum Inaara Aga Khan, Mediamarkt-Gründer Erich Kellerhals und auch "Mamarazza" Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn mit Sohn Peter. Um die Salzburger Society Grand Dame, die gerne Prominente fotografierte und im Dezember 2020 ihren 101. Geburtstag feierte, ist es altersbedingt ruhiger geworden.

Kulinarisch wird dieser Festspielsommer mehr zu bieten haben als im Vorjahr - was die Quantität betrifft. Auf einen beliebten und mit viel Prominenz gespickten Leckerbissen muss heuer noch verzichtet werden: das mittägliche "Schwammerlessen" im Hotel Sacher Salzburg im August. Hier ist noch ein bisschen Geduld angebracht. "Das nächste ist für 2022 geplant", kündigte Sacher-Chef Matthias Winkler auf APA-Anfrage an.

All die Partys, Feste und Feiern sollen sich heuer unter Beachtung der 3G-Regel im Rahmen halten, lautet das Credo der Organisatoren. Welche nationalen und internationalen Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Society und welche Durchlauchten die Festspiele besuchen, wird sich im Laufe des Sommers weisen. Von einem mittelschweren Blitzlichtgewitter ist auszugehen. Das Stammpublikum, darunter Angela Merkel und Thomas Gottschalk, kommt vorwiegend aus dem deutschen Raum. Für Reisende aus England werde es aufgrund der dortigen Coronasituation schwieriger werden, meinte die Protokollchefin.

Vor zahlreichem Publikum wird der Philosoph und Autor Julian Nida-Rümelin am 25. Juli in der Felsenreitschule die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele halten. "Sein Titel 'Eine humanistische Utopie' passt in jedem Sinne zu den Salzburger Festspielen. Diese wurden als Friedensprojekt, also als humanistische Utopie, mitten im Ersten Weltkrieg ersonnen", hatte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler erklärt.