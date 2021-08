Salzburger Festspiele: Eva Mattes liest statt Hanna Schygulla, Vanessa Redgrave musste absagen

Schauspielerin Eva Mattes springt für die Sängerin Hanna Schygulla bei der Lesung am Donnerstag ein. Vanessa Redgrave kann aufgrund der Reisebeschränkungen während der Pandemie ihre "Rede über das Jahrhundert" nicht halten. Und Johannes Martin Kränzle musste am Montag in der "Cosi fan tutte" ersetzt werden.

Zwei Absagen melden die Salzburger Festspiele. Hanna Schygulla musste krankheitsbedingt ihre Lesung aus Stefan Zweigs "Maria Stuart" absagen. Den Termin am Donnerstag (12.8.) im Landestheater übernimmt an ihrer Stelle Eva Mattes. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Die für 15. August in der Felsenreitschule geplante "Rede über das Jahrhundert" von Vanessa Redgrave kann dagegen nicht stattfinden.

SN/APA/AFP/STEFANIE LOOS Hanna Schygulla musste für Salzburg absagen

Aufgrund der Reisebeschränkungen während der Pandemie sehe sich Redgrave leider nicht in der Lage, nach Salzburg zu kommen, hieß es heute seitens der Festspiele. "Wir hoffen, die Veranstaltung im kommenden Festspielsommer nachholen zu können." Der Preis bereits erworbener Karten wird zurückerstattet. Jan Philipp Reemtsmas "Rede über das Jahrhundert" am 22. August wird dagegen wie geplant stattfinden.

Der Bariton Michael Nagy musste zudem am Montag in der zweiten "Cosi"-Vorstellung für den erkrankten Johannes Martin Kränzle einspringen. Kränzle leide nach wie vor an einem Infekt, wie vor der Opernaufführung bekannt gegeben wurde. Nagy hatte ihn bereits bei der Fotoprobe vertreten. Für die kommenden zwei Vorstellungen am 15. und 19. August geht man derzeit davon aus, dass Kränzle wieder singen kann.