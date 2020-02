Salzburger Festspiele im Rennen um Opera Awards

Wenn am 4. Mai in London wieder die International Opera Awards verliehen werden, können sich die meisten heimischen Repräsentanten der Branche entspannt zurücklehnen: Heuer haben es nur wenige österreichische Proponenten auf die Liste der Nominierten geschafft, wie nun bekanntgegeben wurde. Lediglich die Salzburger Festspiele dürfen im Jubiläumsjahr auf den Sieg in der Festivalkategorie hoffen.

