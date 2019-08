Salzburger Festspiele: Kanzlerin Angela Merkel gab die scheue Prinzessin

Angela Merkel besuchte am Montagabend die Festspiele - Schaulustige bekamen die deutsche Kanzlerin allerdings nicht zu Gesicht.

Keine Chance auf ein Selfie: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel landete am Montag mit dem Hubschrauber in Salzburg. Es galt die erhöhte Sicherheitsstufe - kurzerhand wurde sogar das Restaurant vorübergehend gesperrt. Am Abend besuchte Merkel das Konzert der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst. Auch hier war - fast kein Blick auf die Kanzlerin zu erhaschen. Sie fuhr in einem Polizeikonvoi eine Viertelstunde vor Beginn des Konzertes in der Hofstallgasse vor.

Ihre schwarze Limousine, in der auch ihr Ehemann Joachim Sauer sowie der frühere österreichische Minister Martin Bartenstein und seine Frau Ilse saßen, bog direkt in den nicht einzusehenden Innenhof des Festspielhauses ein. Dort warteten bereits Festspielpräsidentin Helga Rabl Stadler, Markus Hinterhäuser und Dirigent Franz Welser Möst zur Begrüßung.

Die Kanzlerin wohnt wie in den vergangenen Jahren am Gaisberg in Salzburg. Dem Vernehmen nach soll sie bis Donnerstag in Salzburg bleiben. Für Dienstagabend ist der Besuch der Vorstellung "Idomeneo" in der Felsenreitschule geplant.



Quelle: SN