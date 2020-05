Noch im Mai werden die Weichen gestellt über ein etwaiges Programm der Salzburger Festspiele im Jubiläumssommer.

Das Kuratorium der Salzburger Festspiele wird am 25. Mai tagen. Dies bestätigte das Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag den SN. Das Gremium, in dem Vertreter von Bund, Land und Stadt Salzburg sowie Tourismusfonds über Grundlagen wie Budget ...