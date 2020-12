Salzburger Festspiele planen 2021 volles Programm vor vollen Rängen

Mit 168 Aufführungen an 46 Tagen und 17 Spielstätten soll das Jubiläum der Salzburger Festspiele ins Jahr 2021 weitergeführt werden.

Sechseinhalb Wochen soll er umfassen, der Salzburger Festspielsommer 2021. Zum Festivalstart am 17. Juli gibt Lars Eidinger erstmals den Jedermann, die letzte der 168 Vorstellungen bestreitet am 31. August Anna Netrebko als Tosca. "Ein volles Programm" kündigte Präsidentin Helga Rabl-Stadler zu Beginn der Programmpräsentation am Donnerstag in der Felsenreitschule an.

Das volle Programm soll vor vollen Rängen stattfinden, heißt es seitens des Direktoriums. "Wir werden hoffentlich eine Platzauslastung von 100 Prozent anbieten können", sagte Intendant Markus Hinterhäuser. Dazu ...