"Für mich ist das jetzt ein total fremdes Gefühl!", spricht die Präsidentin der Salzburger Festspiele aus, was viele spüren. Derzeit herrscht Stille im Festspielhaus. Wie es weitergeht, weiß niemand.

Absagen? Was absagen? Wann absagen? Verschieben? Für die Salzburger Festspiele dräuen diese Fragen derzeit nur. Vorerst sind bloß Stillstand und Heimarbeit angesagt. Sie selbst gehe seit Montag nicht mehr in ihr Büro an der Hofstallgasse, schildert Präsidentin Helga Rabl-Stadler. Mit ...