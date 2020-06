Salzburger Festspiele setzen auf Sicherheit:"Werden Verordnungen übererfüllen"

Kein Buffet, keine Pausen - die Salzburger Festspiele finden heuer unter riskanten Bedingungen statt. Festspielpräsidentin Rabl-Stadler versichert, dass die Gesundheit stets vorgehe. Dennoch betonte sie am Dienstag: "Ich bin nicht die Oberlehrerin der Nation".

Überschaubar - so sollen die Salzburger Festspiele heuer werden. Darüber waren sich Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Geschäftsführer Lukas Crepaz und Intendant Markus Hinterhäuser am Dienstag einig, als sie das Programm für die Festspiele 2020 bekannt gaben. Der Enthusiasmus fehlt nicht, doch das Risiko spielt mit. Rabl-Stadler sagte am Dienstag, sie habe großen Respekt vor der kommenden Herausforderung, die diesen Sommer auf sie wartet: "Erst am 31. August wissen wir, ob es richtig war."

Kein Buffet, keine Pausen, personalisierte Tickets

Weder vor noch nach der Vorstellung habe man heuer die Möglichkeit etwas zu trinken oder zu essen, stellt Rabl-Stadtler am Dienstag klar. Beim Betreten des Veranstaltungsortes sowie beim Verlassen ist das Tragen der Maske verpflichtend. Zudem sind die Karten personalisiert. Jeder erhält maximal zwei Karten, die mit dem Namen des Käufers versehen sind. Das werde am Eingang kontrolliert. Sollte im Anschluss ein Coronafall bekannt werden, könnten somit die Behörden sofort einschreiten und die rundherum Sitzenden informieren, dass diese sich sofort testen lassen, präzisiert Rabl-Stadler. Die Sitzplätze sollen im Schachbrettmuster aufgeteilt werden. Auch wenn wie in der Gastronomie auch in Kulturstätten vier Personen nebeneinander sitzen dürften, halte man an dieser Variante fest. Man müsse auch an die Zuseher in den Sitzreihen davor und dahinter denken, sagt Rabl-Stadler. "Wir haben uns vorgenommen, eher noch strikter als die Verordnung zu sein, weil wir wirklich auf dem Prüfstand stehen", sagte die Präsidentin am Dienstag im Gespräch mit "ORF III".Strenger als die Polizei erlaubt, heißt es also bei den Salzburger Festspielen. Die Schauspieler, Sänger, Orchestermusikerinnen werden jede Woche getestet, zudem sollen sie ein Gesundheitstagebuch führen.

Besucherströme werden entzerrt - Appell an Eigenverantwortung

Gespielt wird hauptsächlich im Großen Festspielhaus sowie in der Felsenreitschule, weil dort die Sicherheitsabstände am besten eingehalten werden können. Für jede der acht Spielstätten gebe es einen eigenen Covid-19 Beauftragten. "Wir schauen, dass die Besucherströme einander nicht treffen", sagt die Präsidentin. Das heißt, wenn im Festspielhaus eine Veranstaltung stattfinde, werde nicht parallel in der nebenliegenden Felsenreitschule gespielt. Zudem wolle man die Möglichkeiten nützen, die Open-Air biete, sagte Rabl-Stadler am Dienstag. Bei Schönwetter haben mehr Leute am Domplatz Platz als bei Schlechtwetter im Festspielhaus. Daher werde es Schönwetterkarten für den "Jedermann" geben, "wie es auch früher war", sagt Rabl-Stadler. Sie appelliert zudem an die Eigenverantwortung der Besucher.

Rabl-Stadler zitiert dieser Tage gerne den Festspielmitbegründer Hugo von Hofmannsthal mit den Worten: "Wo der Wille nur erwacht, dort ist schon fast etwas erreicht." Das Fast sei dieses Mal "übergroß", betont sie. Kritikern des Festspiel-Vorhabens entgegnete sie: "Dieser Neid hat mich sehr betroffen gemacht." Der Vergleich mit Ischgl sei völlig unpassend. "Wir werden die Verordnungen der Regierung übererfüllen" - dennoch, "etwas Glück brauchen auch wir", räumt die Präsidentin ein. Auf die Frage, was passiert, wenn sich die Festspielbesucher nach der Aufführung in einem Lokal anstecken, antwortete Rabl-Stadler: "Ich bin nicht die Oberlehrerin der Nation." Die Leute müssten selbst wissen, wie sie ihren Abend nach dem Festspielbesuch gestalten. Bei Schönwetter sei der Gastgarten in jedem Fall eine gute Alternative zu einem engen Lokal. In Anbetracht der Geschichte der Salzburger Festspiele, die in Zeiten der Not und des Wiederaufbaus nach dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hätten, sagte Rabl-Stadler: "Ich wäre mir kleinmütig vorgekommen, wenn wir einfach gesagt hätten, wir machen nichts."

Programm auf ein Drittel gestutzt

Insgesamt wird es heuer 110 Aufführungen in 30 Tagen an acht Spielstätten geben - das ist rund ein Drittel dessen, was vorgesehen war. Statt 230.000 Karten können somit nur etwa 80.000 ausgegeben werden. Inhaltlich bedeutet das Einschnitte. Sämtliche Stücke, die heuer nicht gespielt werden können, werden nächstes Jahr nachgeholt, versichern die Festspiele. Zu sehen sein wird bereits am ersten Tag, dem 1. August, der "Jedermann" mit Tobias Moretti in der Titelrolle und Caroline Peters als Buhlschaft. Auch die Operninszenierung "Elektra" sowie die Überraschungsoper "Cosí fan tutte" mit Joana Mallwitz am Dirigierpult werden in diesem Sommer gezeigt. Die moderne Jedermann-Paraphrase "Everywoman" von Milo Rau und die Uraufführung von Peter Handkes Stück "Zdenek Adamec" konnten ebenfalls gerettet werden sowie ein reichhaltiges Konzertprogramm. Auf Opernstars wie Cecilia Bartoli, Asmik Grigorian und Dirigenten wie Christian Thielemann, Riccardo Muti und Franz Welser-Möst muss auch heuer nicht verzichtet werden. Eigens für die Covid-Ausgabe wurden Reihen wie "Reden über das Jahrhundert" oder "Canto Lirico" mit Sängerinnen wie Anna Netrebko und Cecilia Bartoli sowie "Fragmente-Stille" in der Kollegienkirche eingeführt. Auch Teile des groß angelegten Jugendprogramms "Jung&Jede*r" können stattfinden. Getüftelt werde noch an Streamingformaten und Übertragungen der Aufführungen in den Stadtraum, wie Geschäftsführer Crepaz am Dienstag wissen ließ.



Quelle: SN