Salzburger Festspiele suchen Kaufmännischen Direktor

Lukas Crepaz bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

Die Salzburger Festspiele schreiben die Position eines "Mitglieds des Direktoriums zuständig für die kaufmännischen Agenden" aus. Etwaige Bewerber sollen sich bis 20. März bei der Beraterfirma Egon Zehnder melden.

Ist also Lukas Crepaz am Absprung? Nein, er werde sich für eine zweite Amtszeit bewerben, bestätigt er im SN-Gespräch. Sein derzeitiger Vertrag laufe bis Ende März 2022. Da das Kuratorium mit Blick auf "Riesenprojekte" von Generalsanierung und Ausbau der Salzburger Festspielhäuser eine Planungssicherheit anstrebe, sei der Posten so frühzeitig ...