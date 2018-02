Salzburger Festspiele vermelden "riesigen Erfolg"

Künstlerisches Neuland hat "Saison der Superlative" beschert.

Die Salzburger Festspiele 2017 seien künstlerisch wie finanziell ein "riesiger Erfolg", verkündete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstagabend nach der Sitzung des Kuratoriums. Laut Jahresabschluss, den das Kuratorium abgesegnet hat, bleibt bei 61,3 Mill. Euro Budget ein bilanzieller Überschuss von 1,7 Mill. Euro. Die Karteneinnahmen werden mit 28,4 Mill. Euro angegeben. Dies ergebe eine Platzauslastung von 97,4 Prozent, sagte Haslauer. Und er gab sogar - was bisher fast immer verschwiegen wurde - die Wertauslastung bekannt: 87,7 Prozent. So eine Quote sei noch nie erreicht worden, versicherte Haslauer, der in diesem Jahr dem Kuratorium vorsitzt.

"So ein schönes Ergebnis kann man selten präsentieren", sagte die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. Zuletzt sei es derart gut nur nach dem Mozartjahr 2006 gewesen.

"Von den Zahlen her" sei 2017 eine "Saison der Superlative" gewesen, sagte Wilfried Haslauer. Dabei sei aber im ersten Jahr der Intendanz von Markus Hinterhäuser auch künstlerisches Neuland betreten worden, das Publikum sei mit vielen "nicht so gängigen" Produktionen gefordert worden. Zudem bringe die Modernisierung von EDV und Rechnungswesen Erfolge: Allein die Personalkosten lägen 2017 2,7 Prozent unter dem Voranschlag. "Wir sind sehr glücklich", beteuerte Haslauer. Auch der Kartenverkauf für 2018 sei "sehr ermutigend".

Vom Gewinn geht ein Teil in eine Programmrücklage und rund 1,5 Mill. Euro werden für Investitionen beiseitegelegt. Dafür ist viel Geld erforderlich: Bis 2021 soll das Große Festspielhaus um rund 22 Mill. Euro saniert werden.