Salzburger Festspiele: Vier "Jedermänner" im Public Viewing

Die Siemens-Festspielnächte bieten heuer wieder ein sattes Programm an Open-Air-Streams am Kapitelplatz an. Auch Live-Übertragungen von Premieren wie der Oper "Elektra" oder der "Jedermann"-Festaufführung sind geplant. Heuer gibt es allerdings Platzkarten, die vorab zu reservieren sind.

SN/breitegger Heuer nichts für spontane Festspielzuschauer: Beim Public Viewing am Kapitelplatz der Siemens-Festspielnächte werden dieses Mal Platzkarten ausgegeben.