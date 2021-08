Schillers Stücke sind bei den Salzburger Festspielen rar

Obwohl in Urtexten der Salzburger Festspiele angepriesen, sind Friedrich Schillers Dramen im ersten Jahrhundert kaum gespielt worden. Heuer wird "Maria Stuart" auf der Pernerinsel aufgeführt.

Max Reinhardt nannte 1917 in seiner Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn "die deutschen Klassiker" als programmatische Säule der künftigen Salzburger Festspiele. Hugo von Hofmannsthal hob 1919 in seinem programmatischen Aufsatz explizit "Schillers Schaffen" hervor, vor allem dessen Spätwerk. Und er konstatierte sogar: "So tritt Weimar zu Salzburg."

Heute werden zwar diese Texte wie Bibelstellen der Salzburger Festspielgeschichte zitiert, doch zumindest bei Friedrich Schiller als Exponenten der deutschen Klassik haben sie wenig Gewicht. Im Sommer 2021 wird ...