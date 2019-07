Simon Stone war für Luigi Cherubinis "Médée" auf der Suche nach Räumen, die das Unvorstellbare ihrer Taten spiegeln.

Eine Frau wird von ihrem Gatten betrogen und tötet daraufhin sowohl dessen neue Frau und ihre eigenen Kinder. "Wie kann die Gesellschaft nicht sehen, was in dieser Frau vorgeht", fragt Stone in die Runde. Der australisch-Schweizer Regisseur hat den Medea-Stoff ...