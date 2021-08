Der Opernintendant Serge Dorny rückt in die Nähe von Salzburg: Ab Herbst leitet der Belgier die Bayerische Staatsoper in München. Bei seinem Besuch bei den Salzburger Festspielen spricht er mit Kulturchefin Hedwig Kainberger über Erfahrungen in Lyon, Pläne für München und Eindrücke aus Salzburg. Zu sehen am Montag, 16. August 2021, 18.00 Uhr.