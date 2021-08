Solistenkonzert im Großen Festspielhaus: Evgeny Kissin bringt den Blues zum Singen

Der russische Pianist Evgeny Kissin fesselte in Salzburg mit Gershwin, Berg und Chopin.

. Motorisierte Fahrzeuge, Straßenzüge voll greller Leuchtreklamen, lange Nächte in Tanzlokalen, pralles Leben im Rausch der Geschwindigkeit: So stellt man sich New York vor 100 Jahren vor. George Gershwin hat den Soundtrack dazu geschrieben, eine mondäne, coole, zukunftsweisende Musik.

Evgeny Kissin stellt George Gershwins drei "Preludes for Piano" ans Ende eines Blocks im Zeichen des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Gabe, dem Klavier leuchtende Kantabilität zu entlocken, bringt er den Blues in der mittleren der drei Miniaturen zum Singen. An den Beginn seines Salzburg-Gastspiels im Großen Festspielhaus setzt er Alban Bergs einsätzige Sonate für Klavier, op. 1, deren grüblerischer Expressionismus hier mit fiebriger Emotionalität aufgeladen ist.

Eine Entdeckung bildet danach die Musik von Tichon N. Chrennikow, der im Moskau der 1930er-Jahre Neue Sachlichkeit mit pianistischer Eleganz verband. Die fünf Stücke für Klavier op. 2, die Kissin mit einem Tanz aus Chrennikows op. 5 koppelt, wirken wie flüchtige Gedanken, die mit ihrer avancierten Chromatik und ihrem tänzerischen Gestus neue Klangwelten öffnen. Drei Zugänge zur Moderne aus drei (Lebens-)Welten - ein spannendes Experiment.

Nach der Pause widmet sich der russische Pianist seinem Leibkomponisten Frédéric Chopin: Das späte H-Dur-Nocturne op. 62/1 dehnt er wie eine ariose Szene, lässt die Kantilenen plastisch aufblühen. Nach drei Impromptus, deren lyrische Momente erstrahlen, versenkt sich Kissin fulminant in das h-Moll-Scherzo. Mit fesselnder Energie setzt er das Dämonische in dem Stück frei, formt aus dem dichten Satz ungeahnte Zwischenstimmen heraus und lässt auch das Wiegenlied im Mittelteil ohne Sentimentalität schwingen. Wie einen gewichtigen Kommentar reicht Kissin das b-Moll-Scherzo - neben Werken von Debussy und Mendelssohn sowie einer Eigenkomposition - im Zugabeblock nach: impulsiv und feinkörnig, als hätte das Konzert gerade begonnen.