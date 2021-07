Spiritualität entfaltet sich in schönster Form

Das Collegium Vocale Gent und das Orchestre des Champs-Elysées unter Philippe Herreweghe in der Felsenreitschule

Ruhe, Kontemplation, Transzendenz: Mit diesen Begriffen könnte man die Stimmung des Konzerts mit dem Collegium Vocale Gent und dem Orchestre des Champs-Élysées unter Altmeister Philippe Herreweghe am Samstag in der Felsenreitschule belegen. Es waren sehr spezielle, strenge, stille, gleichsam in sich ruhende Werke, die da in den weiten Raum hinein ertönten als quasi religiöse Botschaften.

Gabriel Faurés Requiem von 1887/88 ist in seinen sieben ruhig fließenden Sätzen keine dramatische "Klageoper", sondern, wie es ein zeitgenössischer Kritiker ausdrückte, ein ...