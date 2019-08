Anna Netrebko ist erkältet. So was passiert. Was rundherum passiert, zeigt die schreckliche Erregung, in der sich die Welt dreht.

Anna Netrebko ist krank. Sie kann nicht singen. Deshalb kann sie an einem Abend bei den Salzburger Festspielen nicht auftreten. Das schlägt höhere Wellen, als es ihre Kunst tut, ja mehr als es Kunst überhaupt tut. Das folgt einer simplen ...