TV-Übertragung der Salzburger "Tosca" abgesagt

O In der Wiederaufnahme der Puccini-Oper "Tosca" wird Anna Netrebko seit dem Wochenende bejubelt. Bei den TV-Zuschauern bleibt die Vorfreude auf einen Platz in der ersten Reihe nun überraschend unerfüllt. Die zeitversetzte Live-Übertragung von den Salzburger Festspielen am 27. August müsse entfallen, teilte der ORF mit. Der Sender sei "von seinen Produktionspartnern bei den Salzburger Festspielen und Unitel" darüber informiert worden, dass "die an den Aufführungstagen 24. und 27. August geplante TV-Produktion aus organisatorischen und dispositionellen Gründen abgesagt werden musste". Auch die Festspiele verwiesen auf diese Begründung. Statt des Opernkrimis aus Salzburg nimmt der ORF Krimikost mit Lokalkolorit ins Programm: Er wiederholt eine Folge der Serie "Die Toten von Salzburg". Spekuliert wurde nach der Mitteilung auch, ob Netrebko ihre Zustimmung zur TV-Übertragung der Inszenierung von Michael Sturminger verweigert haben könnte. Der Sender Arte teilte am Dienstag mit, dass er statt dessen die Salzburger "Traviata"-Inszenierung von Willy Decker 2005 mit Netrebko und Rolando Villazon online verfügbar mache.