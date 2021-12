Über den Salzburger Festspielen schwebt Dante: Es war, es ist und wird immer sein

Das Programm der Salzburger Festspiele für den kommenden Sommer steht fest: Es bezieht sich auf die "Göttliche Komödie" des ewigen Dante. Es ist trotz der Pandemie fertig. Und es war das letzte, das Helga Rabl-Stadler mitvorstellte.

Was wird sein? Freilich ist da die Pandemie, die noch über allem schwebt. Doch mit einem "präzisen Präventionskonzept", so sagt es Lukas Crepaz, der kaufmännische Direktor, trotzten die Salzburg Festspiele dem Virus bei den vergangenen zwei Ausgaben. Jedenfalls halbwegs. Aber, so sagt es Intendant Markus Hinterhäuser, es sei "immer noch eine Situation, die es uns nicht gerade leicht macht zu sagen, was letztendlich realisierbar sein wird". Aber er hält fest an der optimistischen Sicht der Dinge, die bei den Festspielen ...