Ein Stück Salzburger Festspielgeschichte wird neu geschrieben: Wissenschafterinnen erinnern an erfolgreiche Künstlerinnen.

"Könnte es sein, dass wir vor 100 Jahren viel weiter waren?" Mit dieser Frage leitete die Kunsthistorikerin Sabine Fellner am Mittwoch in Schloss Leopoldskron ein Symposium ein, das ein Stück Festspielgeschichte neu schreibt. In der von Dramaturgin Margarethe Lasinger konzipierten ...