Eine der derzeit besten Schauspielerinnen wird die Buhlschaft der Salzburger Festspiele 2020: Caroline Peters. Donnerstagmittag wurde Peters in Wien als "Jahrhundert"-Buhlschaft der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die deutsche Schauspielerin Caroline Peters, seit 2004 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, wird 2020 zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" die Buhlschaft spielen. Das wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben. Die Premiere des Jubiläums-"Jedermann" in Michael Sturmingers Inszenierung findet am 18. Juli 2020 statt.

Nach Stefanie Reinsperger (2017/18) und Valery Tscheplanowa (2019) erhält Tobias Moretti als reicher Protagonist, der angesichts des Todes zum reumütigen Sünder wird, im kommenden Jahr bereits die dritte Gefährtin. Peters (48) zählt zu den prominentesten Darstellerinnen des deutschsprachigen Gegenwartstheaters. 2016 und 2018 wurde sie von der Fachzeitschrift "Theater heute" als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet, im Vorjahr erhielt sie den "Nestroy" als Beste Schauspielerin für ihre Rollen in Simon Stones "Hotel Strindberg".

"Es ist natürlich schon eine absurde Situation - außergewöhnlich und absurd im besten Sinn", meinte Caroline Peters im Gespräch mit Schauspielchefin Bettina Hering über ihre Rolle als Buhlschaft. Es sei ungewöhnlich, "dass ein Stück seit 100 Jahren so fortgepflanzt wird - wo gibt's denn so was?" So passe der "Jedermann" doch ganz gut zu ihr, die sich am liebsten ungewöhnlichen Aufgaben stelle.

"Es ist nicht einfach ein altes Stück, das da aufgeführt wird", sondern habe offenbar ein "Geheimnis dahinter, das mich interessiert". Sie habe aber "schon ein bisschen länger gebraucht, um mich zu entscheiden. Aus verschiedensten Gründen, auch weil es mit vielen anderen Aufgaben verbunden ist." Denn ob die vielen damit abseits der Bühne verbundenen Aufgaben "das reine Vergnügen" seien, "war ich mir im Vorfeld nicht so sicher": "Dann hat die Neugier gesiegt."

Mit Neugier geht Peters auch an ihre Herausforderung heran. "Mich reizt schon die Tradition daran, aber das heißt ja nicht, dass es um jeden Preis gleich bleiben muss." Ihr Wunsch sei, der Rolle etwas Neues hinzuzufügen. Dass sie wie ihre unmittelbare Vorgängerin Valery Tscheplanowa in der Rolle auch singen werde, glaubt sie nicht. "Das Singen war ihre Erfindung. Ich finde nicht, dass man sich das so einfach aneignen kann." Warum Tscheplanowa nur ein Jahr die Buhlschaft spielte, dazu hielt sich Hering bedeckt. "Da gibt es gar keinen konkreten Grund", meinte sie zu der "internen Angelegenheit, die sich im Laufe der Zeit ergeben hat". Im übrigen "gab es viele Buhlschaften, die das nur ein Jahr gespielt haben".

Dass sie von Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler als "unsere Jahrhundert-Buhlschaft" vorgestellt wurde, brachte Caroline Peters zum Schmunzeln: "Eine Jahrhundert-Buhlschaft kann es eben nur alle 100 Jahre geben. Mal sehen, wer es im Jahr 2120 sein wird." Über die Dauer ihres Domplatz-Engagements könne sie "noch gar nichts sagen - erst muss es einmal stattfinden". Nach Rollen-Vorbildern befragt, outete sich Peters als "eine große Bewunderin von Senta Berger", die "als eine damenhafte, erwachsene, weibliche Schönheit weit vorne" läge. Auch Sophie Rois und Birgit Minichmayr habe sie toll gefunden, da sie die Rolle großartig spielten, ohne weibliche Klischees zu erfüllen. Letztere sei "die einzige, die ich tatsächlich live gesehen habe" - allerdings im Festspielhaus, da es damals geregnet habe.

So wie sie den "Jedermann" noch nie live am Domplatz gesehen habe, habe sie mit Tobias Moretti, der bei der heutigen Pressekonferenz krankheitshalber fehlte (ihn "hat der Grippevirus gepackt", entschuldigte ihn die Festspiel-Präsidentin), bisher weder am Theater noch für Film und Fernsehen gemeinsam gearbeitet. "Wir kennen einander natürlich, aber es ist natürlich trotzdem noch was anderes." Sie hoffe daher vor Probenbeginn "sehr auf einen Kaffee oder dergleichen". Zudem wird sie erstmals im Freien spielen. "Das ist für mich die größte Herausforderung. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Das finde ich sehr aufregend und bin gespannt, was das dann mit einem macht."

Dass Valery Tscheplanowa die Buhlschaft nicht als Rolle, sondern als Auftritt charakterisiert habe, könne sie gut nachvollziehen. "Es sind zwei Aufgaben, die man hat. Auftreten, abtreten und dazwischen was gespielt zu haben, ist die eine. Die zweite ist das Amt, das man übernimmt, und dass man sich dabei in eine Reihe stellt." Mit dem katholischen Gehalt des Hofmannsthal-Stücks habe sie sich noch nicht sehr auseinandergesetzt. Sie sei protestantisch erzogen worden und habe daher etwa in Köln, wo sie aufgewachsen sei, den Karneval "immer mit ein bisschen Neid betrachtet": Dort dürfe man über die Stränge schlagen, "und danach gibt's die Absolution". Ähnliches finde sie im "Jedermann".

Die Sturminger-Inszenierung hat Caroline Peters "als Aufzeichnung gesehen. Sie gefällt mir sehr gut." Dies wäre auch ein Kriterium vor ihrer Zusage gewesen. Und die Frage, ob sie ihr viel gerühmtes komödiantisches Talent vielleicht auch am Domplatz einbringen werde können, "habe ich mir auch schon gestellt". Als ein Vorbild, "komisches Talent vielleicht auch in anderer Richtung nutzbar zu machen", nannte sie eine Serie auf Apple-TV, "in der lauter Komödianten unfassbar ernste Rollen gespielt haben". Außerdem gelte wohl: "Wille zu Expressivität und Übertreibung kann ja am Domplatz nicht schaden."

Das sommerliche Festspieltreiben in Salzburg hat sie zuletzt im vergangenen Jahr (als Mitwirkende in "Die Empörten") miterlebt. Ee sei ein "unglaublicher Zirkus", "eine eigene Welt", in der die "Jedermann-Welt" noch einmal etwas Eigenes sei. "Bisher habe ich sie nur aus der Ferne betrachtet." Und aus der Ferne wird wohl auch das künftige Buhlschaft-Kleid gut erkennbar sein. "Ich bin für starke Farben zu haben", sagte Peters und meinte auf die Frage nach ihrer Wunschfarbe: "Gelb ist eine Farbe, die mich äußerst vergnügt."

SN/APA/HANS PUNZ Präsentation der neuen Buhlschaft in Wien: Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Schauspielerin Caroline Peters, Schauspiel-Leiterin Bettina Hering.

Die 48-jährige Peters stammt aus Mainz und Köln und ist seit 2004 Ensemblemitglied am Burgtheater in Wien, spielte aber auch an renommierten Bühnen wie der Volksbühne Berlin und dem Schauspielhaus Zürich. Am Burgtheater gestaltet sie derzeit gemeinsam mit Gesine Danckwart die szenische Installation "The Blond Project", zudem spielt sie in Simon Stones Produktionen "Medea" und "John Gabriel Borkman".

Bei den Salzburger Festspielen ist ihr im Vorjahr - gemeinsam mit André Jung - das Bravourstück gelungen, als glänzende, starke Ensemblespielerin das eigentlich mittelmäßige Stück "Die Empörten" von Theresia Walser in einen köstlichen Theaterabend zu verwandeln.

Wie groß ihr Talent ist, wie gut sie das Klassische wie das Experimentelle beherrscht, bezeugen Stationen ihrer Karriere: Noch während ihres Jahres des Schauspielstudiums engagierte sie Andrea Breth an die Berliner Schaubühne. Mit ihrem herrlichen Furor veredelt sie seit 2001 die Stücke von René Pollesch, in jüngster Zeit ist - wie nun in Wien - Protagonistin in den Inszenierungen von Simon Stone.

Im Vorjahr erhielt sie den Deutschen Schauspielerpreis als "Beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle" und einen Nestroy-Preis, zudem kürte sie die Zeitschrift "Theater heute" zur "Schauspielerin des Jahres".

Von ihren Fernsehrollen ist ihre populärste die Hauptkommissarin der von 2008 bis 2014 gesendeten ARD-Serie "Mord mit Aussicht".

Im November 2018 ist die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa als damals neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele vorgestellt worden. Tscheplanowa war die insgesamt 34. Künstlerin in der Rolle der Geliebten des Jedermann.

Ein reifes Paar auf der Bühne

Peters (geboren: 7. September 1971) ist mit 48 Jahren die älteste Buhlschaft in der Geschichte der Festspiele. Elisabeth Trissenaar war 1978 bei ihrem Buhlschafts-Debüt 43 Jahre alt. Die Jüngste in der Reihe der nunmehr 35 Buhlschaften war Grete Zimmer mit 23 Jahren bei den Festspielen 1946.

Allerdings ist Caroline Peters deutlich jünger als ihr Geliebter, der Jedermann. Tobias Moretti feierte nämlich heuer am 11. Juli seinen 60. Geburtstag. Ein reifes Paar wird also im kommenden Jahr auf der Bühne stehen.

Jedermann bei den Festspielen

Saison/en Buhlschaft Jedermann 1920-1921 Johanna Terwin Alexander Moissi 1926-1937 Dagny Servaes Alexander Moissi, Paul Hartmann, Attila Hörbiger 1946 Grete Zimmer Ewald Balser 1947 Elfi Gerhart Attila Hörbiger 1948-49 Maria Becker Attila Hörbiger 1950-1951 Judith Holzmeister Attila Hörbiger 1952 Lola Müthel Will Quadflieg 1953-1955 Heidemarie Hatheyer Will Quadflieg 1956-1959 Martha Wallner Will Quadflieg 1960 Sigrid Marquardt Walter Reyer 1961-1962 Ellen Schwiers Walter Reyer 1963 Maria Emo Walter Reyer 1964 Anna Smolik Walter Reyer 1965-1966 Eva Kerbler Walter Reyer 1967-1968 Nadja Tiller Walter Reyer 1969-1972 Christiane Hörbiger Ernst Schröder 1973 Nicole Heesters Curd Jürgens 1974 Christiane Hörbiger (bis auf eine Vorstellung eingesprungen für Senta Berger) Curd Jürgens 1974-1978 Senta Berger Curd Jürgens, Maximilian Schell 1979 Christiane Buchegger Maximilian Schell 1980-1982 Senta Berger Maximilian Schell 1983-1986 Marthe Keller Klaus Maria Brandauer 1987-1989 Elisabeth Trissenaar Klaus Maria Brandauer 1990-1993 Sunnyi Melles Helmuth Lohner 1994-1997 Maddalena Crippa Helmut Lohner, Gert Voss 1998 Sophie Rois Gert Voss 1999-2001 Dörte Lyssewski Ulrich Tukur 2002-2004 Veronika Ferres Peter Simonischek 2005-2006 Nina Hoss Peter Simonischek 2007 Marie Bäumer Peter Simonischek 2008-2009 Sophie von Kessel Peter Simonischek 2010-2012 Birgit Minichmayr Nicholas Ofczarek 2013-2015 Brigitte Hobmeier Cornelius Obonya 2016 Miriam Fussenegger Cornelius Obonya 2017-2018 Stefanie Reinsperger Tobias Moretti 2019 Valery Tscheplanowa Tobias Moretti, Philipp Hochmair (für erkrankten Moretti) 2020 Caroline Peters Tobias Moretti

Quelle: SN, Apa