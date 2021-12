174 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten bieten die Salzburger Festspiele von 18. Juli bis 31. August 2022 an. Im Zentrum des Opernprogramms Opernbereich stehen Werke von Janáček, Puccini und Bartók, im Schauspiel wird Schnitzlers "Reigen" gezeigt.

Dieses Video liegt auf YouTube