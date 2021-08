Video: Salzburger Festspiele räumten bei Musiktheaterpreis ab

Die Salzburger Festspiele haben bei den diesjährigen Österreichischen Musiktheaterpreisen, die Montagabend im Schloss Lamberg in Steyr vergeben wurden, abgeräumt: Sie erhielten fünf Auszeichnungen, darunter den Sonderpreis für "Courage und Ermutigung in der Pandemie". Die Volksoper Wien wurde ebenfalls mehrfach prämiert. Jonas Kaufmann bekam den Internationalen Medienpreis. Heinz Zednik wurde für sein Lebenswerk geehrt, was er als "Aufforderung lebendig zu sein", wertete.

