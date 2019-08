Oft leuchten die unscheinbaren Konzerte wie funkelnde Juwelen.

Erfreulich, dass am Dienstag der Große Saal des Mozarteums so gut besucht war. Freilich ist Tabea Zimmermann eine Instanz in Sachen Bratsche, aber so populär ist das Instrument für Soloauftritte nun auch wieder nicht. Dafür entdeckte man an diesem feinen ...