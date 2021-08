Vor "Intolleranza"-Premiere: Eine Gesellschaft gerät in Bewegung

200 Mitwirkende verwandeln Luigi Nonos "Intolleranza 1960" in der Felsenreitschule in ein großes Panorama.

"I can't breathe": Diese Worte sind seit dem Tod von George Floyd mit unauslöschlichen Bildern verbunden. Per Handyvideo und dessen Verbreitung in sozialen Medien konnte jeder minutenlang dabei zusehen, wie der Afroamerikaner in Minneapolis von Polizisten qualvoll erstickt wurde.

"I can't breathe" soll auch ein afroamerikanischer Künstler während der Proben von Luigi Nonos "Intolleranza 1960" bei den Salzburger Festspielen geschrien haben. "Das steht nicht in der Partitur", sagt Jan Lauwers. "Aber es ist okay." Der belgische Theatermacher führt ...