Abstand, oft lüften und viel Kubatur verringern Risiken einer Infektion. Dies berücksichtigen die Salzburger Festspiele.

Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen hat sich in den gut fünf Monaten, seit das Coronavirus die Welt in Atem hält, als hoher Risikofaktor für eine Ansteckung herausgestellt. Etliche Cluster sind so entstanden. Mittlerweile haben Wissenschafter dazu Experimente durchgeführt. Die Fragen: ...