Wolfgang Mitterer und seine Stunde mit Beethoven

Für alle neun Symphonien Beethovens brauchen Teodor Currentzis und sein Orchester MusicAeterna fünf Abende. Wolfgang Mitterer braucht nur eine Stunde.

Was man zu Ludwig van Beethoven sagen kann, formuliert im Moment wahrscheinlich keiner so wichtig und dringlich wie Teodor Currentzis - so sagt das Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele. Darum hat er Currentzis und dessen Orchester MusicAeterna eingeladen, heuer alle neun Symphonien Beethovens zu interpretieren. In den 1990er-Jahren machte das in Salzburg auch Nikolaus Harnoncourt. Und als Konzertchef hatte Hinterhäuser vor zehn Jahren die Kammerphilharmonie Bremen mit Paavo Järvi für einen Beethoven-Zyklus nach Salzburg geholt. Wer immer alle Neune hören will, muss dafür mehrere Abende einplanen.