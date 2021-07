"Young Singers Project" bei den Salzburger Festspielen: Junge Stimmen mit Zukunft

Zwölf Sänger dürfen in die Karriereschmiede.

So schaut ein idealtypischer italienischer Tenor nicht nur aus, so singt er auch: Freddie De Tommaso schlägt glutvoll und leidenschaftlich Töne an, die auf Anhieb an Franco Corelli und Mario Del Monaco erinnern, die Prototypen der virilen, kraftvollen und zugleich eleganten Lirico-spinto-Tenöre goldener Vokalzeiten. Wer sein mit Vehemenz darauf ausgerichtetes Debüt-Album "Passione" (Decca) hört, hat aber keinen Klon vor sich, sondern eine eigengeprägte Naturstimme von eminenter Pracht. Und wer das Young Singers Project der Salzburger Festspiele als Kaderschmiede des Sängernachwuchses ...