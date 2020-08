"Zdeněk Adamec": Ein Mann setzt sich in Brand

In seinem Drama leuchtet Peter Handke eine Verzweiflungstat in der TschechischeN Republik aus. Ein Mann zündete sich auf dem Wenzelsplatz in Prag im Jahr 2003 an. Damit stand der junge Zdeněk Adamec in einer Tradition, die länger zurückreichte.

SN/schankz - stock.adobe.com Brennender Mensch: Der Fall Jan Palach aus 1968 hat viele Nachahmer gefunden.