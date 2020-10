Zehn Opern der Salzburger Festspiele ab Herbst im Kino

Die Salzburger Festspiele kommen ins Kino: Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums werden zehn Opern der vergangenen Jahre in der Serie "Salzburg im Kino" in etlichen Kinos im deutschsprachigen Raum zu sehen sein. Den Auftakt macht die legendäre "La Traviata" mit Anna Netrebko und Rolando Villazon aus dem Jahr 2005, die am 24./25. Oktober gezeigt wird. Hierzulande sind Kinos in Linz, Salzburg, Innsbruck, Villach, Freistadt und Pasching mit dabei.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Legendäre Festspiel-Opern im Kino: U. a. mit Anna Netrebko