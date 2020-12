Amokfahrer rast in Trier durch Fußgängerzone: mehrere Tote

Betrunken verwendete er seinen SUV als Waffe: Ein 51-jähriger Mann hat am Dienstag in der deutschen Stadt Trier wahllos Menschen überfahren. Unter den fünf Todesopfern ist ein Baby.

Der Fahrer des SUV, der kurz vor 14 Uhr sein großes Auto mit hoher Geschwindigkeit - die Rede war von bis zu 100 km/h - durch die Fußgängerzone in der 110.000 Einwohner zählenden Universitätsstadt Trier gesteuert hatte, wurde nur vier Minuten nach Eingang erster Notrufe von der Polizei festgenommen. Die Amokfahrt des 51-Jährigen erstreckte sich über rund einen Kilometer. Er soll mit seinem SUV - einen nicht auf den Lenker zugelassenen Land Rover - wahllos auf Passanten zugehalten haben.

Am späten Dienstagabend meldeten die Behörden fünf Todesopfer: ein neun Monate altes Baby, eine 25-jährige, eine 52-jährige und eine 73-jährige Frau sowie ein 45 Jahre alter Mann, alle aus Trier. Außerdem kamen 14 weitere Menschen verletzt ins Spital, mehrere von ihnen mit sehr schweren Verletzungen.

Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unklar. Der zuständige Oberstaatsanwalt betonte, es gäbe keine Hinweise auf einen politisch oder religiös motivierten Hintergrund. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 51 Jahre alten, in Trier geborenen und in der Region wohnhaften Deutschen. Er soll bei seiner Amokfahrt stark alkoholisiert gewesen sein, die Polizei berichtet von einem Atem-Alkoholwert von 1,4 Promille. Zu seinem Motiv war am Abend noch nichts bekannt, die Einvernahme des Mannes war in vollem Gang. Immerhin soll er Angaben gemacht haben, hieß es. Vieles deutet auf einen Amoklauf hin. Laut den Behörden leidet der Mann offenbar unter psychischen Störungen. Die letzten Tage vor der Amokfahrt soll er in dem SUV, der auf einen Bekannten angemeldet ist, verbracht haben. Von einer festen Wohnadresse haben die Behörden keine Kenntnis, es dürfte auch keine näheren Verwandten geben, der Mann lebte scheinbar allein.

Der 51-Jährige steuerte den Wagen in Zickzack-Linie durch die Fußgängerzone und stoppte seine Fahrt nach etwa einem Kilometer. Bei der Festnahme soll er sich gewehrt haben. Dem nicht vorbestrafte Mann droht eine Anklage wegen des Verdachts des Mordes in vier Fällen und wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Die Anklagebehörde erkennt bei der Tat das Mordmerkmal der Heimtücke. Ob der Täter in Haft kommt, ist indes unklar. Möglicherweise wird er in eine geschlossene psychiatrische Klinik untergebracht.

Die Universitätsstadt Trier, nahe der luxemburgischen Grenze gelegen und für seine mehr als 2000-jährige Geschichte berühmt, steht in der Vorweihnachtszeit unter Schock. Oberbürgermeister Wolfram Leibe rang mit den Worten, als er den Medien eine Stunde nach der Tat ein erstes Statement gab. Der SPD-Politiker schilderte eindrücklich, was er in der Innenstadt gesehen hatte: "Es bot sich ein Anblick des Grauens. Da steht ein Turnschuh", sagte er und begann zu weinen, "die Frau dazu ist tot." Bei der Pressekonferenz am Abend sprach er vom "schwärzesten Tag für Trier seit dem Zweiten Weltkrieg". Betroffen zeigte sich auch die aus Trier stammende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): "Es ist ein ganz schlimmer Tag für meine Heimatstadt Trier", sagte sie am Abend.

Dass Menschen Fahrzeuge als Waffen für Amokfahrten einsetzen, kommt immer wieder vor. Der Vorfall erinnert an eine Amokfahrt eines 48-jährigen Deutschen, der im April 2018 seinen VW-Camper in der Innenstadt von Münster in eine Menschenmenge steuerte. Zwei Menschen starben damals, 20 wurden verletzt, der Amok-Fahrer richtete sich selbst.