Aufmerksame Nachbarin schlug Feueralarm: 23-jähriger Pinzgauer wurde aus verrauchter Wohnung gerettet

In der Nacht auf Dienstag wurde die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Stuhlfelden durch das Geräusch eines Rauchmelders geweckt. Sie hielt Nachschau am Balkon und konnte aus der Wohnung ihres 23-jährigen Nachbarn starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Das schreibt die Polizei in einer Aussendung. Laut Bericht gelangte die alarmierte Feuerwehr Stuhlfelden über den Balkon in die verrauchte Wohnung. Dort konnte der Stuhlfeldener von der Feuerwehr geweckt, geborgen werden. Er wurde mit Verletzungen derzeit unbestimmten Grades mittels RK in das Tauernklinikum Mittersill verbracht.

Von der FF Stuhlfelden konnte das Gebäude durchlüftet und somit wieder bewohnbar gemacht werden. Weitere Personen wurden durch die starke Rauchentwicklung nicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschränkte sich der Brand auf einen Topf mit Essensresten, welcher auf dem Küchenherd aufgewärmt wurde, wodurch es zu dieser starken Rauchentwicklung kam. Die Ausbreitung vom Topf auf die weitere Küche konnte verhindert werden. Die Feuerwehr stand mit 33 Kräften, einem Feuerwehrarzt und drei Fahrzeugen im Einsatz.