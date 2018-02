"Die Besten - Das Karrieremagazin" der "Salzburger Nachrichten" ist ein wichtiger Wegbegleiter für alle, die im Berufsleben weiterkommen wollen. Es richtet sich an Ein- und Aufsteiger ebenso wie an Umsteiger, Bildungshungrige, Führungs- und Fachkräfte.

Spannende Portraits, wertvolle Karrieretipps, gezielte Einblicke in das Berufsleben und viele profund recherchierte Hintergrundstories zeichnen seit Jahren dieses beliebte Magazin aus.

Es wird am 8. Juni 2018 den "Salzburger Nachrichten" beigelegt, über öffentliche Institutionen sonderverteilt und auf den Karriereforen in Salzburg und Linz verteilt.

DIE INHALTE …

… sind unter anderem:

- Schwerpunkt: Wie digital wird die Arbeitswelt?

- Fachkräftemangel: Die richtige Ausbildung

- Tipps für den gelungenen Berufseinstieg

- wann kommt gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Ansprechperson:

Ingrid Burggraf

+43-662-83 73 - 271



Tanja Gratzer:

+43-662-83 73 - 281



(SN)