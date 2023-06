Die Versorgung der Senioren: Muss sich das rechnen?

Ein Seniorenheim an einen privaten Träger auslagern, um Kosten und administrativen Aufwand zu sparen: In Salzburg sollte nun klar sein, dass dieses Ansinnen über kurz oder lang nach hinten losgehen kann. In Radstadt betreibt die Gemeinde nach der zwischenzeitlichen Auslagerung ihr Heim wieder selbst. In der Stadt Salzburg stehen die städtischen Heime mittlerweile deutlich besser da als die meisten privaten Träger, die noch viel stärker mit Personalmangel und Kostendruck zu kämpfen haben. Die Einrichtung von Seniorenheimen gehört für Gemeinden und ...