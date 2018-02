Digitaler Wandel: Hierarchien aufbrechen

Die "Deloitte Predictions 2018" der Top-Trends für Unternehmen im digitalen Wandel zeigen vor allem vier Dinge: Die Unternehmen werden agiler und flexibler, die Mitarbeiter werden zu internen Kunden, die Führung bekommt eine digitale DNA und: Die Personalplanung erfindet sich neu. Hierarchische Unternehmensstrukturen müssen laut Deloitte künftig durch flexiblere Netzwerke abgelöst werden.

(SN) Durch die zunehmende Digitalisierung müssen sich Unternehmensstrukturen und Arbeitsweisen von Grund auf ändern. Deloitte Österreich hat basierend auf einer aktuellen Analyse die vier wichtigsten derzeitigen HR-Trends zusammengefasst.

Trend 1: Unternehmen werden agiler und flexibler

Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet in hohem Tempo voran. Das zwingt auch Unternehmen dazu, immer digitaler zu werden. Laut jüngsten Deloitte-Zahlen sind bereits 80 Prozent der Unternehmen davon betroffen. Der digitale Wandel erfordere ein grundlegendes Umdenken und mehr Agilität in allen Bereichen. Hierarchische Strukturen würden durch dynamischere Netzwerke ersetzt. Das Arbeiten in Teams gewinne zunehmend an Bedeutung.

Trend 2: Mitarbeiter werden zu internen Kunden

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Leistung der einzelnen Mitarbeiter ab. Damit sich diese bestmöglich entwickeln können, müssten laut Deloitte entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Durch die Förderung agiler Teams, die Bereitstellung passender Leistungspakete sowie das Anpassen von Prozessen im Sinne der "Employee Experience" werde nicht nur die Mitarbeiterloyalität gefestigt, sondern auch bisher ungenutztes Potential freigesetzt.

Trend 3: Führung bekommt eine digitale DNA

Laut Deloitte müssen mehr als 70 Prozent der Unternehmen ihre Produkte und Services im Zuge der Digitalisierung verändern. Das erfordere auch eine Anpassung der Führungsmodelle und Managementpraktiken. Entscheidend sei der Aufbau einer "digitalen DNA". Hier gebe es allerdings Aufholbedarf: Weniger als die Hälfte der befragten Führungskräfte verfüge bereits über die notwendigen digitalen Kompetenzen.

Trend 4: Personalplanung erfindet sich neu

Durch den Einsatz neuer Technologien ändern sich unsere Arbeitsweisen von Grund auf. Bei der Neudefinition und Umgestaltung von Arbeit nehmen laut Deloitte die HR-Teams einen aktiven Part ein. Eine der wichtigsten Aufgaben sei die Entwicklung einer zukunftsgerechten Personalplanung, die sich nicht mehr auf die physisch im Unternehmen anwesenden Mitarbeiter beschränkt.



