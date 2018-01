Dinge die man dann tun muss, wenn man lernen sollte

Kurz vor den Semesterferien werden die Bücher gewälzt und es stellt sich nur eine Frage: Was kann man tun, außer zu lernen? Hier ein paar Dinge die man genau dann tun muss, wenn man eigentlich lernen sollte.

Wer auf diesen Artikel klickt hat schon mal eines richtig gemacht, nämlich die Bücher beiseitegelegt und sich ablenken lassen. Vor allem während der Prüfungszeit fällt es schwer sich Tag und Nacht zu konzentrieren und den Lernstoff einsickern zu lassen. Eine erschreckende Anzahl ungeöffneter PDF mit den Mitschriften der Kommilitonen liegen im Download-Folder des MacBook und warten darauf durchgelesen zu werden. Wenn der Kopf so richtig raucht, oder einfach nicht rauchen möchte, dann muss ein wenig Ablenkung her.

Doch was tun, außer ein wohlverdienstes Nickerchen, um auch diese Zeit sinnvoll zu nutzen und danach wieder voll durchzustarten?

Endlich mal die Wohnung putzen

Auf einmal klingt Fenster putzen, Spiegel reinigen oder Staubsaugen doch ganz verlockend, oder? Meist startet alles mit ein paar Staubkörnern auf dem Computerbildschirm. Wenn diese mit einem Taschentuch oder dem Pulloverärmel entfernt wurden, dann ist man so richtig in Schwung und kann doch eigentlich gleich die ganze Wohnung in Angriff nehmen. Achtung: Ein Wohnungsputz kann sehr ermüdend sein, die Chance zu den Büchern zurückzukehren ist daher eher gering.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 4/5

Sinnvoll: 5/5

Energiesparend: 1/5

Kochen und Menüpläne schreiben

Einen Blick in den Kühlschrank und schon ist klar, für das Chili con carne fehlt noch ein paar Zutaten. Also ab zum Supermarkt und mit einem leichten Geldbeutel wieder nach Hause. Das muss doch irgendwie günstiger gehen, oder? Also Handy raus und billige Rezepte, einfache Rezepte und Resteverwertung in die Suchmaschine eingeben und einen Menüplan für die restliche Woche schreiben. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern bringt dem Lernverweigerer automatisch Fachwissen aus den Bereichen Haushalt, Finanz und Wirtschaft bei. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 3/5

Sinnvoll: 3/5

Energiesparend: 4/5

Telefonieren und SMS beantworten

Gerade die erste Seite der Lernunterlagen aufgeschlagen und schon springen einem Statistiken und Fachbegriffe entgegen. Zum Glück vibriert in diesem Moment das Handy und Mama ruft an um an den Geburtstag des Onkels zu erinnern. Jetzt wo das Handy gerade in der Hand liegt, noch schnell einen Blick auf Facebook und Instagram. Jetzt wo man schon dabei ist, kann man doch schnell die ehemalige Schulkollegin anrufen, denn den Fotos nach zu urteilen ist die erst kürzlich von der Weltreise zurückgekommen. Nach dem Telefonat brennt das Ohr ein wenig, daher für eine Weile auf das Schreiben konzentrieren, denn viele unbeantwortete WhatsApp Nachrichten und SMS von Opa warten. Apropos Opa, lieber doch kurz anrufen und nach dem Wohlbefinden fragen. Schnell sind ein paar Stunden vorbei, doch keine Sorge. Denn wer sich um seine sozialen Kontakte und um die Familie kümmert, stärkt die Kommunikationsfähigkeiten und legt vor allem bei den mündlichen Prüfungen rhetorisch eine Glanzleistung ab.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 4/5

Sinnvoll: 4/5

Energiesparend: 4/5

Zeichnen - Erwecke den Künstler in dir

Während die Informationen einsickern, werden mit dem Kugelschreiber ein paar Kreise, Herzen und Häuser auf ein Blatt Papier gezeichnet. Bei den Mitschriften werden alle D,P,O und B ausgefüllt und die i-Punkte werden vergrößert oder zu kleinen Herzen. Schnell versinkt man in den rhythmischen Bewegungen des Kugelschreibers und aus ein paar einfachen Kritzeleien werden wahre Kunstwerke. Und wenn doch irgendwo, ganz tief drinnen, ein wahrer Künstler schlummert? Diese Chance darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Am besten räumt man sich eine Fläche am Schreibtisch frei, platziert ein leeres Blatt in die Mitte, legt sich gute Musik auf und beginnt Gedanken und Gefühle aufs Papier zu bringen.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 4/5

Sinnvoll: 4/5

Energiesparend: 4/5

Online shoppen - Wirtschaftswissenschaft leicht gemacht

Schnell einen Fachbegriff aus den Lernunterlagen in die Suchmaschine eingegeben und schon blinken die SALE Werbeeinschaltungen aus allen Ecken. Es wird ja nicht schaden, einmal durch die Angebote zu klicken. Beim der virtuellen Einkaufstour vergeht die Zeit wie im Flug und das ständige Nörgeln des Partners bleibt einem auch ersparte, denn es geht problemlos vom Bett oder der Couch aus. Schnell in den Warenkorb gelegt und über die Nachricht "Sie haben heute XY Euro gespart" freuen. Und auch dabei lernt man einiges fürs Leben, denn Angebot und Nachfrage bestimmen letztlich den Preis. Und durch den Kauf von Artikeln aus der letzten Kollektion, hat man am Ende viel Geld gespart, mehr für das Geld bekommen und mit der Ersparnis geht sich locker eine weitere Investition aus.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 4/5

Sinnvoll: 2/5

Energiesparend: 5/5

Ein spannendes Buch lesen

Obwohl hunderte Seiten von interessanten Werken in Form von PDF oder Büchern auf einen warten, ist der Thriller auf dem Nachtkästchen viel interessanter. Mit einem guten Buch und einer Tasse Tee in der Badewanne entspannen und tief in eine Fantasiereise eintauchen. In diesem Fall ist ein besonders fesselndes Buch zu empfehlen, damit die Ablenkung auch schön lange andauert.

Unser Fazit:

Ablenkungsgrad: 3/5

Sinnvoll: 4/5

Energiesparend: 5/5