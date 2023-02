Heuer holten sich die Pongauer den Titel

Wer siegt beim 23. Präeisschießen - der Pongau oder der Pinzgau? Diese Frage wurde am Sonntag beim Schörhof in Saalfelden beantwortet. Zur Überraschung der Experten holten heuer die Pongauer den Titel (mit zwei zu null). In Summe waren 130 Stöcklerinnen und Stöckler beim traditionellen Eisstockschießen dabei. Im Bild: die Moare Hans Strobl (links, Pongau) und Xandi Oberhofer (Pinzgau). Mehr über die Veranstaltungen lesen Sie am Donnerstag in den "Pinzgauer Nachrichten" und in den "Pongauer Nachrichten".