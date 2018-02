Erreichen Sie mit einer Buchung im Karrierering jetzt noch mehr Mitarbeiter: Ihr identes Stelleninserat erscheint zwei Mal österreichweit im Karriereteil der "Salzburger Nachrichten".

Zusätzlich veröffentlichen wir Ihre Schaltung im "Salzburger Fenster", das an die Haushalte im Zentralraum Salzburg zugestellt wird sowie im "Hallo Nachbar!", der im angrenzenden Bayern (BGL und Traunstein) verbreitet wird. Profitieren Sie außerdem von 30-tägiger Präsenz auf den regionalen Stellenportalen des SN-Online-Netzwerkes zum unschlagbaren Kombipreis von € 9,90 pro Spalten-mm.

Rahmenkriterien

• Veröffentlichung des identen Stelleninserates in den "Salzburger Nachrichten" in zwei aufeinanderfolgenden Samstagsausgaben

• Veröffentlichungen des identen Stelleninserates im "Salzburger Fenster" und im "Hallo Nachbar!" in den darauffolgenden Ausgaben

• Bei Formatdifferenzen wird die Größe an des jeweilige Medium angepasst; Format der Online-Abbildung wird an Webdarstellung angepasst

• Nur eine Stellenbezeichnung im Online-Inserat möglich

• Mindestformat: 88 x 100 mm

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Ansprechperson:

Ingrid Burggraf

+43-662-83 73 - 271



Tanja Gratzer:

+43-662-83 73 - 281



(SN)