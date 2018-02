Fitzgerald, Steinbeck und Peters - die SN-Buchtipps

SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Büchertipps der Woche zusammengestellt.

F. Scott Fitzgerald: Für dich würde ich sterben. Erzählungen. Aus dem amerikanischen Englisch von Gregor Runge, Andrea Stumpf und Melanie Walz. Geb., 492 S. Hoffmann und Campe, Hamburg.

Er galt als Junggenie, er wurde gefeiert, er war einer der Stars der literarischen Szene, der Glanz und Glamour liebte. Im Alter von 24 Jahren veröffentlichte der Amerikaner F. Scott Fitzgerald den Roman "Diesseits vom Paradies", mit "Der große Gatsby" gelang ihm überhaupt ein Kultbuch seiner Generation. Er schreibt von einer Gesellschaft, die sich vom Geld dominieren lässt, den Rausch und das Abenteuer sucht. Einerseits sind seine Bücher ein Protest gegen die viktorianische Moral, die er locker aushebelt, gleichzeitig aber bemerkt er die Oberflächlichkeit, mit der sich die jungen Menschen sehr rasch zufriedengeben. Seine Arbeiten nehmen im Lauf der Jahre an Melancholie zu, und er ist nicht länger bereit, Geschichten über junge Liebe und aufmüpfige Mädchen zu schreiben. "Sie fallen mir immer schwerer und kommen mir immer unaufrichtiger vor", schreibt er in einem Brief. Er hofft, sich "einen neuen Quell zu erschließen", und die Erzählungen aus den letzten Jahren des mit 44 Jahren früh Verstorbenen zeigen einen Desillusionierten. Jetzt sind diese Erzählungen erstmals zu lesen, eine großartige Lektüre.