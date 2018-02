Immo Reihe: Ausgefallen wohnen - 10 extravagante Hotels

Ausgefallene Hotels und Unterkünfte gibt es in Österreich und der ganzen Welt. Bereit für ein unvergessliches Abenteuer?

Wer seinen Urlaubstage abseits der üblichen Hotelzimmer verbringen möchte, der kann aus einer Vielzahl von ausgefallenen und teils etwas kuriosen Unterkünften wählen. Hier 10 außergewöhnliche Hotels, die den Urlaub bestimmt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen:

1. Giraffe Manor - Nairobi

Auf Augenhöhe mit unzähligen Giraffen. Im Giraffe Manor kommt man den Tieren näher als sonst wo. Das unberührte Hotel fügt sich in die Landschaft Nairobis ein und ist nicht nur Anlaufstelle für Touristen und Abenteurer. Täglich kommen Giraffen am Hotel vorbei und stecken ihren Hals durch die offenen Fenster, auf der Suche nach einer kleinen Streicheleinheit oder Überbleibsel vom Frühstück.



2. Seaventures Dive Resort - Malaysia

Wie wäre es mit einer Übernachtung auf einer umgebauten Bohrinsel? Vor allem für Taucher ein absoluter Traum - quasi vom Schlafzimmer direkt ins Meer. Das Seaventures Dive Resort liegt neben Mabul, einer zu Malaysia gehörenden Insel, die für ihre beeindruckende Unterwasserwelt bekannt ist. Neben einem Essbereich bietet Seaventures 28 klimatisierte Zimmer und 2 Suiten. Auch ein Schlafsaal steht den Touristen zur Verfügung.



3. Frying Pan Tower - USA

55 Kilometer vor der Küste von North Carolina steht ein einzigartiges Bed & Breakfast. Die ehemalige Leuchtturm-Station Frying Pan Tower der amerikanischen Küstenwache wurde umfunktioniert und begrüßt nun Touristen mit einem atemberaubenden Panoramablick. Mit einem Helikopter oder per Boot überquert man den Atlantik und genießt den Sonnenuntergang mit uneingeschränktem Blick auf den Horizont.



4. Hüttenpalast - Deutschland

Wer eine Auszeit braucht, jedoch nicht so weit vereisen möchte, der ist in Berlin gut aufgehoben. Im Hüttenpalast werden nicht zuletzt auch Camping-Träume war. Vor allem für jene, die das Konzept hinter dem Campen interessant, jedoch das Leben inmitten der Natur, ohne Klo und Badezimmer als weniger prickelnd empfinden. Im Hüttenpalast übernachten die Gäste in den unterschiedlichsten Hütten und Campingwagen, jedoch Indoor - also alles wetterfest sozusagen. Eine ausgefallene Idee, die es aufgrund der liebevoll gestalteten Wohnwagen und Zimmer in unsere Liste schafft.

5. Das Parkhotel - Österreich

Wer den Lichtern der Stadt ein wenig entkommen möchte, der findet im Das Parkhotel in Oberösterreich einen ruhigen und dunklen Zufluchtsort. Geschlafen wird in einem umfunktionierten Kanalrohr. Von Mai bis Oktober kann man es sich im komfortablen Doppelbett gemütlich machen. Bezahlt wird nach dem "pay as you wish" Konzept. Man zahlt also so viel, wie man gerade ausgeben kann oder möchte.



6. Baumhotel Styrassicpark - Österreich

Eine Nacht im Saurierpark in der Steiermark - ungefährlicher als im Jurassic Park aber sicher gleich abenteuerlich. Die Nacht verbringt man in einer Baumhütte mit 2 Stockbetten und einer kleinen Außenterrasse. Nachtwanderungen und Lagerfeuer werden auch angeboten, aber Vorsicht, nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, denn der Park ist voll von Dinos. Das Baumhotel im Styrassicpark ist für die ganze Familie ein Erlebnis.

7. Free Spirit Spheres - Kanada

Einmal ein Vogerl sein. Wer die Gemütlichkeit und Geborgenheit eines Vogelhauses erleben möchte, der ist in den Baumkronen Kanadas genau richtig. Die Vogelhäuser des Free Spirit Spheres sind das ganze Jahr über geöffnet und ermöglichen den menschlichen Bewohnern einen traumhaften Ausblick und ein einmaliges Gefühl. Die Vogelhäuser wurden perfekt in den Wald und die naturbelassene Umgebung integriert und laden die Gäste zum Durchatmen ein.



8. Martin's Paterhof - Belgien

Kirche mal anders. Wer die Räumlichkeiten eines Gotteshauses abseits von den üblichen Messezeiten kennenlernen möchte und im Urlaub auf mehr Bequemlichkeit als die kalten Kirchenbänke hofft, der ist in Belgien genau richtig. Dort wurde eine aus dem 18.Jahrhundert stammende Kirche zum Martin's Paterhof Hotel umgebaut und das Resultat kann sich durchaus sehen lassen. Die einzelnen Räume erzählen weiterhin die Geschichte des Gebäudes und die Einrichtung ist geschmackvoll aber dezent, sodass die bunten Kirchenfenster und die historische Stukatur der wahre Blickfang bleiben.

9. Georgian House (Harry Potter Hotel) - England

Eine Nacht wie Harry Potter verbringen. Nicht in einem kleinen Zimmer unter der Treppe, sondern in einem Schlafsaal von Hogwarts. Das ist der Traum vieler Harry Potter-Fans. In London ist das nun möglich, den das Georgian House Bed and Breakfast bietet eine kleine Anzahl an Zimmer, die den Schlafgemächern der Zauberschule nachempfunden sind. Zaubertränke, Haus-Flaggen und ein üppiges Frühstück, (fast) so wie in Hogwarts, machen die Fantasiereise perfekt. Zauberstab einpacken und ab nach Hogwarts, ähm, London.

10. ATTRAP'RÊVES - Frankreich

Eine Nacht unter dem Sternenhimmel. Wer braucht schon Paris, wenn man in einer durchsichtigen Blase, mit Blick in den wolkenlosen Himmel, eine romantische Nacht verbringen kann. Weit weg vom hastischen Treiben der Großstadt, begrüßen die 6 Blasen-Zelte des ATTRAP'RÊVES mit einer komfortablen Einrichtung die Gäste. Die Unterkünfte sind zu 100% aus recyceltem Material und trotz des recht durchsichtigen Stils, wird die Privatsphäre gewahrt.

Wir wünschen eine gute Reise!

