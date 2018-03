Internationaler Frauentag: Hintergründe des 8. März

Der internationale Frauentag steht für den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung, Recht und Freiheit. Bis zum heutigen Tag kämpfen viele Frauen für die Gleichstellung in der Gesellschaft. Der 8.März gehört den Frauen dieser Welt.

Geschichte zum Internationalen Frauentag

Die Geschichte des Internationalen Frauentag geht zurück zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Frauen haben sich gegen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen sowie niedrigen Löhne aufgelehnt und für eine Verbesserung gekämpft. Gefordert wurden vor allem faire Lebens- und Arbeitsbedingungen. Gleicher Lohn bei gleicher Leistung, Mindestlöhne sowie Mutterschutz und das Wahlrecht der Frauen, waren zentrale Forderungen der Frauenbewegung.

Der erste nationale Frauentag wurde am 28.Februar 1909 in den USA begangen. Ein Jahr später, beim Treffen der Sozialistischen Frauen-Internationale in Kopenhagen, wurde erstmals ein internationaler Frauentag festgelegt. Damit wollte man den Kampf der Frauen und deren Erfolge ehren. Der Vorschlag wurde einstimmig begrüßt, Datum wurde zu diesem Zeitpunkt noch keines festgelegt.

Der erste internationale Frauentag wurde am 19.März 1911 in Österreich-Ungarn, Dänemark, Deutschland, USA und der Schweiz ausgetragen. In den darauffolgenden Jahren fand der Frauentag an unterschiedlichen Tagen statt - weltweit gingen Frauen hinaus auf die Straßen und organisierten diverse Aktionen, um laut Kritik an der Frauendiskriminierung bei alltäglichen Belangen zu üben . Im Vordergrund stand das Erlangen des Wahlrechts für Frauen. Nachdem Frauen sowie Männer erfolgreich für dieses Recht gekämpft hatten, wurde der Fokus der Frauen in erster Linie auf verbesserte Arbeitsbedingungen und Absicherungen im Alter gelegt.

Wie es am Ende dazu kam, dass 1921 der internationale Frauentag auf den 8.März festgelegt wurde, ist nicht ganz klar. Diverse Quellen gehen davon aus, dass dieses Datum in Zusammenhang mit einer Anzahl weltweiter Protestmärsche und Frauenkämpfe steht.



Der internationale Frauentag während des zweiten Weltkrieges

Forderungen nach zum Beispiel der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wurden durch den Nationalsozialismus im Keim erstickt. Die Menschen mussten in dieser Zeit ihre Energie an vielen Fronten aufbringen, daher rückten die Anliegen der Frauen in den Hintergrund.

In den 70er Jahren stellten sich die Frauen wieder in den Vordergrund, abseits ihrer Funktionen als Gattin und Mutter. 1979 holte Bundeskanzler Bruno Kreisky die spätere erste Frauenministerin Österreichs, Johanna Dohnal, als Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen in die Regierung - von da an wurden die Anliegen der Frauen auch auf Regierungsebene behandelt.

Seit den 70er Jahre können unter anderem folgende Maßnahmen als Erfolg verbucht werden:

• Reform des Scheidungsrechts

• Reform des Familienrechts

• Gleichbehandlungsgesetz

• Abschaffung von Frauenlohngruppen in den Kollektivverträgen

• Vergewaltigung in der Ehe gilt als Strafe

• Väterkarenz



Noch heute kämpfen Frauen in vielen Teilen der Welt gegen die Ausbeutung und für die Freiheit und Gleichstellung. Die Kluft bei den Geschlechtern, in Bezug auf Löhne und Berufschancen, ist auch heute noch ein zentrales Thema in Österreich.