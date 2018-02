Jobs in Salzburg: Top 5 Branchen und Regionen

Welche Branchen bei der Jobsuche in Salzburg besonders gefragt sind und in welchen Bezirken des Bundeslandes häufig nach freien Stellen Ausschau gehalten wird, erfahren Sie hier.

Im Jahr 2017 hat eine Vielzahl an Jobsuchenden auf karriere.SN.at nach interessanten Stellenangeboten in Salzburg gesucht und sich darauf beworben. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen haben nicht nur inseriert, sondern über die Jobbörse der "Salzburger Nachrichten" wertvolle MitarbeiterInnen rekrutieren können. Wir haben uns die Zahlen aus dem Jahr 2017 genauer angesehen und zeigen auf, welche Branchen im Bundesland Salzburg besonders gefragt sind und in welchen Regionen am häufigsten nach passenden Jobs gesucht wird.



Welche Branchen und Beschäftigungsarten sind bei der Jobsuche besonders gefragt?

1. Branche Gastronomie und Tourismus

2. Branche Gesundheitswesen

3. Branche Verwaltung und Personal

4. Beschäftigungsart Teilzeit

5. Branche Soziales

Salzburg ist als Urlaubsziel ein zeitloser Klassiker und daher bietet die Tourismusbranche sowie die Gastronomie ein breites Angebot an Arbeitsplätze. Das Bundesland Salzburg ist in jeder Jahreszeit beliebt, denn was im Winter die schneebedeckten Berge, sind im Sommer die Seen, die Erholungsgebiete und die schöne Mozartstadt. Vor allem in den beliebten Urlaubsregionen wie Stadt Salzburg, Zell am See - Kaprun, Hallein und St.Wolfgang ist das Angebot an Restaurants und Hotels sowie Freizeitgestaltungen und Events besonders groß.

Auch Jobs im Gesundheitsbereich sind in Salzburg sehr gefragt. Eine Vielzahl an hervorragenden Gesundheitseinrichtungen ist laufend auf der Suche nach Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen. Vom Heimhelfer über Krankenpfleger bis hin zu Sozialarbeiter und Physiotherapeut, ist die Bandbreite an Berufen in dieser Branche besonders facettenreich. Eine Vielzahl an erfolgreichen Salzburger Sportmannschaften aus dem Sommer- und Wintersport sind vor allem auch für die Absolventen eines Studiengangs im Bereich Gesundheit oder für Personen mit einer Ausbildung in dieser Branche, als lukrative Arbeitgeber bekannt.

Großes Interesse bekunden die Jobsuchenden auch an einer Teilzeitbeschäftigung. Vor allem für Personen, die nebenbei eine Ausbildung absolvieren, eine Familie haben oder bereits einem Beruf nachgehen, ist dieses flexible Arbeitszeitmodell besonders imteressant. Immer mehr Arbeitssuchende achten auf eine passende Work-Life-Balance und entscheiden sich kurzzeitig, oder auch dauerhaft, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen um sich auf andere Bedürfnisse zu konzentrieren und z.B. einem Hobby oder dem Reisen mehr Beachtung zu schenken.



In welchen Regionen wird am häufigsten nach einem neuen Job gesucht?

1. Jobs Salzburg Stadt

2. Jobs Pinzgau

3. Jobs Tennengau

4. Jobs Pongau

5. Jobs Flachgau

Im Jahr 2016 gab es im Bundesland Salzburg rund 184.289 unselbstständig Beschäftigte (inkl. geringfügig Beschäftigte; exklusive öffentlicher Dienst - Quelle: WKO). Dass die Suche nach freien Stellen in der Stadt Salzburg am stärksten ist, ist natürlich nicht verwunderlich. Neben den bereits in der Stadt Salzburg wohnhaften Personen, suchen vor allem auch Menschen aus Salzburg - Umgebung in der schönen Altstadt nach einem passenden Job. Jährlich kommen eine Vielzahl an Studenten und Fachkräften aus dem Ausland hinzu und auch die Nachbarn aus dem angrenzenden Bayern und Oberösterreich sind an den spannenden Stellen, die das Zentrum zu bieten hat, interessiert.

Auch im Bezirk Zell am See/Pinzgau und Hallein/Tennengau ist man verstärkt auf der Suche nach einem neuen Traumjob. In Städten wie Zell am See und Hallein hat sich eine Vielzahl an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen niedergelassen und bieten nun eine Vielzahl an Arbeitsplätze für vorrangig aus der Region stammende Personen.