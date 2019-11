Krafttraining macht gesund und munter!

Ganz ehrlich: Sind Sie auch dieses Jahr wieder mit guten Vorsätzen gestartet? Es gibt viele Ziele, die mit Krafttraining erreicht werden können.

Der Alltag verlangt den meisten Menschen heutzutage viel ab - manchmal zu viel. Die Resultate sind Müdigkeit, schlaflose Stunden oder Depressionen. Die neue Forschung zeigt: Krafttraining kann helfen.

Die Liste der positiven Auswirkungen von Krafttraining ist lang: Krafttraining stärkt die Muskeln, Knochen, Bänder und Sehnen, verbessert die Leistungsfähigkeit und schützt vor Beschwerden und Verletzungen. Selbst Stoffwechsel und Herz profitieren. Und auch die Psyche, wie neuere Studienergebnisse belegen.

Einige Forscher schenken den psychologischen Wirkungen von Krafttraining verstärkt ihre Aufmerksamkeit. Einer von ihnen ist Dr. Patrik J. O'Connor von der University of Georgia in Athens, USA. "Jeder möchte sich kraftvoller fühlen und produktiver sein. Schneller lernen, mehr lernen. Aber unglücklicherweise sind viele Menschen sehr müde." O'Connors Aussage beruht auf umfassenden Befragungen aus dem Jahr 2010. Insgesamt wurden ca. 17.000 Menschen in westlichen Industrienationen gefragt: "Fühlten Sie sich innerhalb der letzten Woche müde?" 30 Prozent der Bevölkerung antwortete mit Ja.

SN/Getty Images/iStockphoto Endlich Neujahrsvorsätze einhalten! Werden Sie fit für Job, Familie und Freizeit. Die neue Forschung zeigt: Krafttraining hilft in vielen Bereichen des Alltags.

Die Auswertung zeigt: Frauen sind stärker betroffen als Männer und - wenig überraschend - Kranke häufiger als Gesunde. Besonders interessant: Inaktive Personen klagen häufiger über Müdigkeit als aktive. Körperliche Aktivität und Krafttraining sind einfache Maßnahmen gegen die Müdigkeit.

